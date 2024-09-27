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Önce evini tarattı sonra bomba yolladı: Böyle olur PKK’lının aşkı!

Önce evini tarattı sonra bomba yolladı: Böyle olur PKK’lının aşkı!

Şahin Şen
04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bilal İmir.
Bilal İmir.

İtalya’da bulunan firari PKK’lı, boşanma aşamasındaki eşine gözdağı için yapmadığını bırakmadı. Önce uzun namlulu silahlarla kadının evini taratan terörist, ardından bomba yolladı. Skandal, teröristin İstanbul’da anlaştığı kişilerin, “infilak edeceği korkusuyla el yapımı patlayıcıyı sokak ortasına bırakmasıyla” ortaya çıktı.

Firari bir PKK’lı boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunlattı, yetmezmiş gibi bir de bomba yolladı. İstanbul Sultangazi’de hurda toplayan bir eskici, 16 Eylül’de sokakta anlamlandıramadığı bir cisme rastlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı imha etti. Çalışma başlatan ekipler, EYP’yi bırakan şüphelilerin, olaydan 1 hafta önce 9 Eylül’de de uzun namlulu silahlarla Arnavutköy’deki bir ikameti taradığını tespit etti.


SALDIRAN EKİP PAKET

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Arnavutköy’de evi kurşunlayıp Sultangazi’de sokağa patlayıcı bırakan S.K., A.O., Y.I. ve E.B. gözaltına alındı. Ekipler, kurşunlama olayında kullanılan silahları bulmak için 2 adrese baskın yaptı. AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait 93 mermi ele geçirildi. Silahları ikametinde gizleyen B.Ö.O. ile O.Ş. de gözaltına alındı.


TALİMAT İTALYA’DAN

Her iki olayın nedenini araştıran Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıların talimatını İtalya’da firari olan PKK/KCK üyesi Bilal İmir’in verdiğini tespit etti. İmir’in, kendisinden boşanmak isteyen eşini bundan vazgeçirmek

için gözdağı vermek amacıyla önce Arnavutköy’deki ikametini kurşunlattığı belirlendi. Boşanma kararından vazgeçmeyince PKK’lı İmir’in bu defa eşinin ikametine el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı talimatı verdiği ortaya çıktı.

Firari PKK'lının anlaşıp eşinin evini kurşunlattığı şüphelilerin tamamı yakalandı.

KORKUP SOKAĞA BIRAKMIŞLAR

Evi kurşunlayan ekip, bu kez bomba bırakmak için yola koyuldu. El yapımı patlayıcıyı Arnavutköy’deki adrese götüren şüphelilerin, Sultangazi’de hareket halindeyken “infilak edeceği korkusuyla” patlayıcıyı

yola bırakıp kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., A.O., B.Ö.O. ile O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.B. ve Y.I. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



PKK'lıdan emir alıp silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen B.İ.'nin talimatıyla gerçekleştirilen silahlı saldırı ve el yapımı patlayıcı olayıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 9 Eylül'de Arnavutköy'de uzun namlulu silahla yapılan saldırı ve 16 Eylül'de Sultangazi'de bulunan patlayıcı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, olayların B.İ.'nin boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek amacıyla yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanırken, E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kalaşnikof tüfek ve 93 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi, suç unsurlarını sakladıkları düşünülen B.Ö.O. ve O.Ş. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#PKK
#İtalya
#Terörist

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