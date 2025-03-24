Onedio'nun kurucusu Kayabalı yolsuzluğa göz yumarak İmamoğlu'na destek verdi: Bu ivme değişmez

Onedio platformunun kurucusu Kaan Kayabalı, yolsuzluk yaptığı nedeniyle tutuklanan İmamoğlu'na sözde destek vermek için sokağa çıkıp provokasyon yapan ve polislere de saldırıda bulunan eylemcilerle ilgili, "Ekrem İmamoğlu’nun siyah poşette rüşvet alırken videsou bile çıksa, hatta evet çaldım dese bile artık bu ivme değişmez." ifadelerini kullandı.