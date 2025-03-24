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Onedio'nun kurucusu Kayabalı'dan İmamoğlu'na destek: Bu ivme değişmez

Onedio'nun kurucusu Kayabalı'dan İmamoğlu'na destek: Bu ivme değişmez

00:3824/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Saraçhane'de, yolsuzluk yaptığı için tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen provokatörler polise defalarca saldırıda bulundu.
Saraçhane'de, yolsuzluk yaptığı için tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen provokatörler polise defalarca saldırıda bulundu.

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakimlik sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne getirilmişti. Onedio platformunun kurucusu Kaan Kayabalı, yolsuzluk yaptığı nedeniyle tutuklanan İmamoğlu'na sözde destek vermek için sokağa çıkıp provokasyon yapan provokatörlerle ilgili, "Ekrem İmamoğlu’nun siyah poşette rüşvet alırken videsou bile çıksa, hatta evet çaldım dese bile artık bu ivme değişmez." ifadelerini kullandı.

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakimlik sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne getirildi.


İBB Başkanı 'terör' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kent uzlaşısı' soruşturmasında verilen 'adli kontrol' kararına itiraz edecek.


Onedio kurucusu Kayabalı yolsuzluğa göz yumdu

Onedio platformunun kurucusu Kaan Kayabalı, yolsuzluk yaptığı nedeniyle tutuklanan İmamoğlu'na sözde destek vermek için sokağa çıkıp provokasyon yapan ve polislere de saldırıda bulunan eylemcilerle ilgili, "Ekrem İmamoğlu’nun siyah poşette rüşvet alırken videsou bile çıksa, hatta evet çaldım dese bile artık bu ivme değişmez." ifadelerini kullandı.


#Kaan Kayabalı
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