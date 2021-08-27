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YEREL GÜNDEM

Onikişubat Belediyesi çalışanlarına AFAD’tan acil durum çantası

Onikişubat Belediyesi, AFAD Koordinasyonunda çalışanlarından kurduğu Hafif Arama Kurtarma Ekibi ile eğitimler almaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onikişubat Belediyesi çalışanlarına AFAD’tan acil durum çantası
Hafif Arama Kurtarma Ekibi ile eğitim

Belediye Hizmet Binasında AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun’un katılımıyla Belediye Hafif Kurtarma Ekibine acil durum çantası takdim edildi.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlere yer verdi.

“Tüm afetlerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bina yapılan alanlardır. Son zamanlarda ülkemizde birçok afeti yaşadık. Sel olan bölgelerimizde dere kenarlarına yapılan evler ve canlar yitirildi. Ne kadar eğitim alırsak alalım öncesinde aldığımız önlemlerle canları kurtarma şansımız var. Siz kıymetli personelimizin almış olduğu eğitim de çok önemli. Zor zamanlarda bu ülke insanları yardımlaşmayı ve birbirine tutunmayı iyi biliyor. Dilerim ki afetler yaşamayalım lakin eğitimlerini alalım, bilmekte öğrenmekte fayda var.

Hepinize bu eğitimlerde gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyorum.”

AFAD Başkanı Mehmet Coşkun ise şunları dile getirdi

“Sizlere verdiğimiz eğitimler kademeli olarak detaylandırılacak ve doğada arama kurtarma, selde, depremde şeklinde çeşitlendirilecek. Bizler bugün ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda, STK’larda hafif arama kurtarma ekipleri kurarak daha çok eğitimli ve müdahil olan kişiler yetiştiriyoruz.

İlimiz afeti yüksek risk bölgesi konumunda bulunuyor. Bilinçli farkındalık ile bu projeyi yürütüyoruz. Sizlere bugün bireysel olarak kullanacağınız acil durum çantası hediye edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyorum.”

Acil durum çanta dağıtımından sonra tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi ve program noktalandı.

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