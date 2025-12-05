Yeni Şafak
Ordu'da 62 yaşında Türk vatandaşlığına geçti: Hemen askere çağrıldı

13:185/12/2025, Cuma
DHA
Ali Osman Metan
Almanya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra emekli olup, Türkiye’ye dönen ve temmuz ayında ‘Çifte vatandaşlık’ alan Ali Osman Metan (62), trafik denetiminde asker kaçağı olduğunu öğrendi. Metan, askerliğe elverişli olup olmadığını heyet raporuyla öğrenecek.

Ali Osman Metan, 1980 yılında 17 yaşındayken Ordu’dan, Almanya’nın Duisburg kentine gidip, eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışmaya başladı. 1988’de Alman vatandaşlığına geçen Metan, 2015’te emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Fatsa ilçesinde yaşamaya başladı. Metan, 2024’te Türk vatandaşlığına dönmek için ‘Çifte vatandaşlık’ başvurusunda bulundu. Temmuz ayında ise çifte vatandaşlık başvurusu onaylanan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Metan, yaklaşık bir ay önce trafik denetiminde otomobiliyle durduruldu.


Metan, jandarmanın yaptığı rutin kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünü öğrendi. Ali Osman Metan, bunun üzerine askerlik şubesine giderek durumu anlattı. Burada, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini belirten Metan, “Şu an askerlik durumum sağlık raporuyla netlik kazanacak. Artık askere gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum. Sağlık durumum buna el verecek mi belli değil. İnşallah sağlığım el verirse askere giderim. Görevimi yapar, dönerim” diye konuştu.





#ordu
#asker
#kimlik
