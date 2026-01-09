Ordu'da su reformu: 6 yılda 68 gölet ve 2 baraj hizmete açıldı

Gölet ve barajların ilçelerin ve yerleşim ünitelerinin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten Başkan Güler, “Başlattığımız bu gölet ve baraj çalışmaları ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak” dedi.