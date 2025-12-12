Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek, 42 bin 100 lira, çok sayıda senet ile alacak verecek defteri ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.