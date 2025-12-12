Yeni Şafak
Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

16:5712/12/2025, Cuma
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, ilçede belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.


Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek, 42 bin 100 lira, çok sayıda senet ile alacak verecek defteri ele geçirildi.


Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



