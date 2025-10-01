Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y. idaresindeki 06 BA 5731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından ağaca ve park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Yılmaz Y. ile araçtaki Dursun K. ve Sılanur A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Dursun K., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.