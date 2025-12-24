Ordu'da üzerinde ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerinde ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Aramada, 12 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktasında durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen E.K'nin (38) üzerinde ve çantasında arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.