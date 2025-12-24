Yeni Şafak
Ordu'da üzerinde ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

12:1924/12/2025, Çarşamba
AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerinde ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Aramada, 12 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktasında durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen E.K'nin (38) üzerinde ve çantasında arama yaptı.


Aramada, 12 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.



