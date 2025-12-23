Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Akıllara durgunluk veren yöntem: Uyuşturucu saklayan şahıs dinlenme tesisinde yakalandı

Akıllara durgunluk veren yöntem: Uyuşturucu saklayan şahıs dinlenme tesisinde yakalandı

21:2023/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Peçeteye emdirilen uyuşturucu maddenin 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu belirtildi.
Peçeteye emdirilen uyuşturucu maddenin 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu belirtildi.

İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüpheli, Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şahsın, uyuşturucu maddeyi peçeteye emdirerek ayakkabı tabanlığına gizlediği tespit edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’ye uyuşturucu taşıdığı öğrenilen bir kişiyi dinlenme tesisinde yakaladı. Şahsın uyuşturucu maddeyi peçeteye emdirerek, ayakkabısına gizlediği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, E.A. isimli şahsın, İstanbul ilinden Düzce’ye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda E.A., Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada giymiş olduğu ayakkabı tabanlığına gizlenmiş vaziyette 40x60 santimetre boyutunda peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. E.A. isimli şüpheli, idrar örneği alınmasına müteakip gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



#Düzce
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Jandarma
#Peçete
#Ayakkabı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ARALIK 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak?