Akıllara durgunluk veren yöntem: Uyuşturucu saklayan şahıs dinlenme tesisinde yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, E.A. isimli şahsın, İstanbul ilinden Düzce’ye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda E.A., Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada giymiş olduğu ayakkabı tabanlığına gizlenmiş vaziyette 40x60 santimetre boyutunda peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. E.A. isimli şüpheli, idrar örneği alınmasına müteakip gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.