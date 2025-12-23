Yeni Şafak
Siirt’te tahlil sonuçlarını değiştirdiği iddiasıyla 8’i sağlık çalışanı 30 kişi gözaltına alındı

17:3123/12/2025, Salı
IHA
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu kullanan şahısların tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla 8’i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt’te Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında "temiz" olarak değiştirildiği iddiasıyla 8’i sağlık çalışanı 30 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilişkin çalışma devam ederken, şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.




