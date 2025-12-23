Bitlis'te iki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeni Şafak
12:0823/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
AA
Bitlis/ Tatvan
Bitlis/ Tatvan

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki araca gizlenmiş 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan 2 araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, araçların farklı yerlerine gizlenmiş 20 parça halinde 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



