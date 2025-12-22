Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

14:3122/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Samsun
Samsun

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde, araç ve şüphelilerin üst aramalarında 8 bin 445 sentetik ecza, 67,83 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.




#gözaltı
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#operasyon
#Samsun
#Uyuşturucu madde ticareti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?