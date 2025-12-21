Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

18:2821/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Aramalarda, piyasada "A4" olarak tabir edilen uyuşturucu emdirilmiş çok sayıda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Aramalarda, piyasada "A4" olarak tabir edilen uyuşturucu emdirilmiş çok sayıda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 19 yaşındaki M.A.E. yakalandı. Şüpheli M.A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.A.E. (19) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin Yeni Mahalle’de bulunan ikameti ile aracında yapılan aramalarda, piyasada "A4" olarak tabir edilen uyuşturucu emdirilmiş çok sayıda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Manisa
#Alaşehir
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı: YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi