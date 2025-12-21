Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ş.P. ve G.Y.P. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden G.Y.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.P. tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi.