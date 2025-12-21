Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

15:5521/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 134 ADET UYUŞTURUCU HAP İLE 12 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞAHIS TUTUKLANDI.
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 134 ADET UYUŞTURUCU HAP İLE 12 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmada 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ş.P. ve G.Y.P. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden G.Y.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.P. tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi.

#Akşehir
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman?