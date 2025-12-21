Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Amasya’da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı

15:5621/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, POLİSİN ŞÜPHELENDİĞİ BİR TIR AMASYA MERKEZ TAŞOVA KAVŞAĞI UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU. AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇEKİLEN TIRDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ARAMA YAPILDI. ÇİNKO LEVHALARININ YÜKLÜ OLDUĞU TIRIN DORSESİNDE YAŞLARI 18 İLE 30 ARASINDA DEĞİŞEN 37 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.
EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, POLİSİN ŞÜPHELENDİĞİ BİR TIR AMASYA MERKEZ TAŞOVA KAVŞAĞI UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU. AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇEKİLEN TIRDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ARAMA YAPILDI. ÇİNKO LEVHALARININ YÜKLÜ OLDUĞU TIRIN DORSESİNDE YAŞLARI 18 İLE 30 ARASINDA DEĞİŞEN 37 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Amasya’da polis tarafından durdurulan çinko yüklü tırdan Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen çıktı, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği bir tır Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Çinko levhalarının yüklü olduğu tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatıldı. Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildiği öğrenildi. Şehirde geçtiğimiz salı günü de aynı noktada 42 kaçak göçmen yakalanmıştı.

#Göçmen
#Kaçakçılık
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman?