Amasya’da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı

Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği bir tır Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Çinko levhalarının yüklü olduğu tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.