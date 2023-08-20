Örgütün dağ kadrosundan çıktılar

PKK’nın İstanbul’da faaliyet gösteren teröristlerini yakalamak için yapılan operasyondan PKK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristler çıktı.
15 Ağustos günü yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 terörist gözaltına alındı. İstihbarat Şubesi’nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin PKK’ya katıldıktan sonra örgüt arşivine girmesi için PKK kamplarında sözde sicil fotoğrafları ile silahlı fotoğraflar çektirdikleri tespit edildi.