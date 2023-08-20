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Örgütün dağ kadrosundan çıktılar

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İstanbul’da faaliyet gösteren teröristlerini yakalamak için yaptığı operasyondan PKK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristler çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
PKK’nın İstanbul’da faaliyet gösteren teröristlerini yakalamak için yapılan operasyondan PKK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristler çıktı.

PKK’nın İstanbul’da faaliyet gösteren teröristlerini yakalamak için yapılan operasyondan PKK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristler çıktı.

15 Ağustos günü yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 terörist gözaltına alındı. İstihbarat Şubesi’nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin PKK’ya katıldıktan sonra örgüt arşivine girmesi için PKK kamplarında sözde sicil fotoğrafları ile silahlı fotoğraflar çektirdikleri tespit edildi.



#Operasyon
#terör örgütü
#PKK
#İstanbul Emniyeti
16 dakika önce
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