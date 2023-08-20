Örgütün dağ kadrosundan çıktılar

PKK’dan kaçıp teslim olan “Kurtay” kod adlı T.A. Suriye’de asker bulunduran ABD, İngiltere ve Fransa’nın terör örgütüne istihbarat, finans ve askeri destek sağladığını anlattı. T.A. “Artık örgütün iç işlerine bile karışıyorlar. Hangi örgüt mensubunun ne görev yapacağına karar veriyorlar. Sanki örgüt tamamen kendilerinin kontrolündeymiş gibi davranıyorlar” dedi.