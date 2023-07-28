Orman Genel Müdürü Karacabey'den 'ateş kullanımını sınırlandırın' uyarısı
Orman Genel Müdürü Karacabey, "Açıklanan hava tahmin raporlarına göre bir müddet daha yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan, mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını talep ediyoruz" dedi.
Açıklanan hava tahmin raporlarına göre yüksek sıcaklıkların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini vurgulayan Karacabey, "Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza 'ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma' çağrısı yaparak mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan, mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını, başta sokak hayvanları ve suya ihtiyaç duyan canlıların su ihtiyaçlarının el birliği ile karşılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.