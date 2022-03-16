Orman Mühendisleri Odası'ndan Karadeniz'deki sel ve taşkınlara karşı çözüm önerisi: Dere kenarlarına ağaçlar dikilmeli

Karadeniz Bölgesi’nde yer yer afet boyutuna ulaşan sel ve taşkınlarla ilgili Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu, bir rapor hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye sunulan rapora Yeni Şafak ulaştı. 1929 Of-Sürmene ve Rize, 1908 Tokat ile 2021 Artvin, Kastamonu- Bozkurt, Sinop sellerinin de incelendiği rapordan bazı kısımlar şöyle:

Şehir altyapısının ve drenaj kanallarının yenilenmesi ve genişletilmesi sel sularının birikmeden uzaklaştırılması gerekiyor. Doğal dere yatakları içinde yerleşimlere izin verilmemeli. Mevcut ve tehlike arz edenler de bir program dahilinde dere yataklarından kaldırılmalı. Sellerin üst havzadan getirdikleri ve moloz yığınlarının doldurduğu dere yatakları süratle temizlenmeli ve derelerin kendi yatağında ve kotunda akması sağlanmalı. Buralarda yerleşime izin verilmemeli, yeşil alanlar olarak bırakılmalı. Dere yataklarının yanlarında oluşan boşluklar zamanla derenin getireceği killi ve milli topraklarla ormanların oluşturulması sağlanmalı. Şiddetli yağışların meydana geldiği yukarı havzalarda sel ve taşkınları haber verecek erken uyarı sistemleri kurulmalı.

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