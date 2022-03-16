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ANKARA

Orman Mühendisleri Odası'ndan Karadeniz'deki sel ve taşkınlara karşı çözüm önerisi: Dere kenarlarına ağaçlar dikilmeli

Karadeniz’de yer yer afet boyutuna ulaşan sel ve taşkınları inceleyen Orman Mühendisleri Odası, önerilerini rapora döktü. Erken uyarı sistemi kurulmasının yanı sıra dere yatağı yanlarında oluşan boşlukların ağaçlandırılarak ormanlaştırılması, akarsu yataklarında oluşan geniş düzlüklerde gelir getirici orman ağaçları dikilmesi öneriler arasında.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Orman Mühendisleri Odasından Karadenizdeki sel ve taşkınlara karşı çözüm önerisi: Dere kenarlarına ağaçlar dikilmeli
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Karadeniz Bölgesi’nde yer yer afet boyutuna ulaşan sel ve taşkınlarla ilgili Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu, bir rapor hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye sunulan rapora Yeni Şafak ulaştı. 1929 Of-Sürmene ve Rize, 1908 Tokat ile 2021 Artvin, Kastamonu- Bozkurt, Sinop sellerinin de incelendiği rapordan bazı kısımlar şöyle:

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Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Sel suları beton mikserini sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı.

Şehir altyapısının ve drenaj kanallarının yenilenmesi ve genişletilmesi sel sularının birikmeden uzaklaştırılması gerekiyor. Doğal dere yatakları içinde yerleşimlere izin verilmemeli. Mevcut ve tehlike arz edenler de bir program dahilinde dere yataklarından kaldırılmalı. Sellerin üst havzadan getirdikleri ve moloz yığınlarının doldurduğu dere yatakları süratle temizlenmeli ve derelerin kendi yatağında ve kotunda akması sağlanmalı. Buralarda yerleşime izin verilmemeli, yeşil alanlar olarak bırakılmalı. Dere yataklarının yanlarında oluşan boşluklar zamanla derenin getireceği killi ve milli topraklarla ormanların oluşturulması sağlanmalı. Şiddetli yağışların meydana geldiği yukarı havzalarda sel ve taşkınları haber verecek erken uyarı sistemleri kurulmalı.

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