Orman yakmak için üç ilde keşif yaptığı iddia edilen iki PKK'lı Manisa'da yakalandı

Türkiye, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu örgüt mensubu 2 kardeşin orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları bilgisini elde etti.

Ayrıca, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacakları öğrenilen 2 örgüt mensubunun Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. MİT, İzmir ve Manisa polisi ile Manisa jandarma ekipleri koordineli çalışarak iki şüpheliyi yakaladı.

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Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu örgüt mensupları, Manisa/Turgutlu da bulundukları tespit edilerek İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl J.K.lığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu yakalanmıştır."

MANİSA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR BULGU YOK

Manisa Valiliği ise akşam saatlerinde konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Turgutlu’da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil." ifadelerine yer verildi.

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OYNAT 00:23 Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, 'Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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