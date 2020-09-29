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Gündem Orman yangınları ile mücadele için kiralanan Ateş Kartalı çevrede tedirginlik oluşturdu
ANTALYA

Orman yangınları ile mücadele için kiralanan 'Ateş Kartalı' çevrede tedirginlik oluşturdu

Antalya'da orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı amfibyen jetleri, kent sakinlerini tedirgin etti. BE 200 ES tipi amfibyen jetlerinin, denize sert sortiler yapması üzerine Rus pilotlardan uçuşlarla ilgili bilgi istendi.

Haber Merkezi DHA
'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi.
'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi.

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet, dün akşam saatlerinde Lara bölgesinde denize sert sortiler yaptı.

'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi.
  • 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçakları gören vatandaşlar, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçaklar, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi.

Rus pilotlar, iddiaya göre DHMİ kulesinin uyarısıyla meydana geri dönüş yaparken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Rus pilotlardan bilgi istedi.

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