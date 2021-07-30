Gündem Orman yangınlarında son durum 79 orman yangınından 66sı kontrol altında
ANKARA

Orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66’sı kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında son durumu paylaştı. 79 orman yangınından 66’sının kontrol altına alındığını, devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66’sı kontrol altında
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Orman yangınlarında son durumu paylaşan Orman Genel Müdürlüğü, 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66’sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Uçak, helikopter ve İHA'lar: İşte yangınlarda kullanılan araçlar ve özellikleri
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Beriev Be-200 Altair, Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanan uçak 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahip.
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20 bin feet yüksekliğe çıkabilen yerli insansız helikopter, 8 saat havada kalabiliyor. Yüksek çözünürlüklü temal kameraya sahip ALPİN, saate 160 km hızla çıkabiliyor.
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Ekiplere anlık görüntü aktaran ALPİN, yangının gidşarı ve sıcak bölgelere dair her türlü bilginin anlık olarak aktarılmasını sağlıyor.
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ABD yapımı olan heikopterler 7500 litre kapasiteye sahip.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangını ile karadan ve havadan mücadele sürerken İHA'larda ekiplere istihbarat desteği sağlıyor.
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Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanı sıra, OGM tarafından her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan göletlerden de su ikmali yapabiliyor ve bu sayede 1 saatte 8 su ikmali gerçekleştirebiliyor.
Uçak, helikopter ve İHA'lar: İşte yangınlarda kullanılan araçlar ve özellikleri
Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı. Bazı şehirlerde yangınların birbirinden uzak, birçok noktada aynı anda başlayıp yayılması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Yangınla mücadelede tüm kurumlar seferber olurken kullanılan araçlarlarla yangınların büyük bir kısmı söndürüldü.


Yangında kaydettiği görüntülerle gündem oldu:
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Yangında kaydettiği görüntülerle gündem oldu: "Bari dumandan öleceklerse ölsünler yanarak ölmesinler dedim"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evi, ahırı, otomobili yanan, hayvanlarından bazıları telef olan Sercan Bayat, kaydettiği görüntülerle izleyenleri derinden sarstı. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 2 buçuk milyon kişi tarafından izlendi.


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