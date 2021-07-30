Orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66’sı kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında son durumu paylaştı. 79 orman yangınından 66’sının kontrol altına alındığını, devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam edildiğini duyurdu.
Orman yangınlarında son durumu paylaşan Orman Genel Müdürlüğü, 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66’sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.