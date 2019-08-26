Örnek öğretmenler

Kent merkezinde yer alan ve 20 öğretmenin görev yaptığı, 470 öğrencisi bulunan okulun müdürü Gürbüz Yıldız, müdür yardımcısı Kasım Akçay ve öğretmenler, öğrencilerinin temiz, düzenli ve daha güzel bir ortamda eğitime başlaması için tatilde olmalarına rağmen adeta seferber oldu. Yıldız, Akçay ve gönüllü öğretmenler tarafından alınan malzemelerle okulda hummalı bir çalışma yapıldı.

Yaz tatilinde Ardahan’da kalan eğitimciler, okulun dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolabına kadar tüm bölümlerini boyayıp onardı. Eskiyen eşyaları onaran, boyanacak alanları boyayan okul idarecileri ve öğretmenler, duvarları da resimlerle süsleyip öğrencilerine güzel bir ortam hazırladı.

Okulun müdürü Yıldız, “Biz her yıl bu işi severek yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü yaz tatilini aileleri ile geçirmeyi değil, okulda çalışmayı tercih ettiler. Bu durum beni gururlandırdı” dedi.