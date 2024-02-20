MEB ortak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde uygulanan bir sınav sistemidir. Bu sınav sistemi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilk kez uygulanmaya başlamıştır. Ortak sınavlar, ülke genelinde aynı tarihte ve aynı sorularla uygulanmaktadır. Bu sınavlar, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Peki ortak sınav nasıl olacak, hangi sorular sorulacak? MEB ortak sınav notları nasıl, nereden görülecek?