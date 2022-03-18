Oruç Reis bakım için Tuzla’da

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla’ya geldi. Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını son sürat yürüten Oruç Reis’in, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar Antalya’ya gideceği öğrenildi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

İHA

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.

İHA

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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İHA

Öte yandan bakım için Tuzla’ya gelen “Oruç Reis” havadan drone ile görüntülendi

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