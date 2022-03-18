Gündem Oruç Reis bakım için Tuzlada
İSTANBUL

Oruç Reis bakım için Tuzla’da

Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla Limanı’na demir attı. Bakım ve onarım için Tuzla’ya gelen Oruç Reis gemisi havadan görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Oruç Reis bakım için Tuzla’da
Oruç Reis

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla’ya geldi. Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını son sürat yürüten Oruç Reis’in, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar Antalya’ya gideceği öğrenildi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

İHA

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.

İHA

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

İHA

Öte yandan bakım için Tuzla’ya gelen “Oruç Reis” havadan drone ile görüntülendi

Oruç Reis devam
GÜNDEM
Oruç Reis devam

MSB'den 'Oruç Reis' hakkındaki asılsız iddialara sert yalanlama
GÜNDEM
MSB'den 'Oruç Reis' hakkındaki asılsız iddialara sert yalanlama

Oruç Reis periyodik bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı
GÜNDEM
Oruç Reis periyodik bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı

Oruç Reis Antalya'da
FOTOĞRAF 7
Title
Bir süredir Akdeniz’de 3 boyutlu sismik araştırmalar yapan 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, 3 gün önce Antalya Körfezi’ne demirledi.
Title
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nden de görülebilen gemiyi bazı vatandaşlar oturduğu banklardan izledi.
Title
Oruç Reis’in yakınında demirli bir de yük gemisinin olduğu görüldü.
Title
Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Title
Title
Title
Oruç Reis Antalya'da
Akdeniz'de arama çalışmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya açıklarına demirledi. Oruç Reis'in yakınında demirli bir de yük gemisinin olduğu görüldü.


2023e damgasınıvuracak Türk füzesi

2023'e damgasını
vuracak Türk füzesi

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kadirov Ukraynaya silah gönderen Bidena teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı

ABD'den<br>ürküten iddia

ABD'den
ürküten iddia

​Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

U​krayna Genelkurmayı: Rusya, Esed rejiminden bin kişilik paralı asker getirdi.

​Arnold Schwarzenegger'den Putin'e çağrı.

​1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılıyor.

​Diyanet Vakfı'nın 'İyilik Ödülü'nün sahiplerinden biri de New Yorklu imam Siraj Wahhaj oldu.

​Valiliklerden açıklamalar peş peşe geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.