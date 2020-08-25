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İSTANBUL

Oruç Reis’e Navtex tacizi: Atışlı tahrik!

Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim

Atina, Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandırıyor. Yunan ordusu, Oruç Reis’in görev yaptığı Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsayan bir Navteks yayınlayıp hava tatbikatı yapacağını duyurdu. Bugün yürürlüğe girecek Navteks 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Son provokasyon, iki orduyu karşı karşıya getirecek.

Talha Menteş Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürüyor. Meis açıklarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin görevi önceki gün Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi (SHOD) Dairesi tarafından yayınlanan Navtex ile 27 Ağustos’a kadar uzatıldı. Oruç Reis, donanma eşliğinde faaliyetlerine devam ederken Yunanistan, Oruç Reis’e karşı yeni bir Navtex yayınladı. Bugün yürürlüğe girecek olan Navtex, 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Yunan ordusu, Oruç Reis’in görev yaptığı Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini de kapsayacak bir alanda ‘atışlı’ hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
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Akdeniz’e lojistik liman
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Akdeniz’e lojistik liman

NELER OLMUŞTU?

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak 21 Temmuz’da Antalya Kaş’a 2.1 kilometre mesefade bulunan Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etmişti. Duyurunun ardından kırmızı alarm veren Yunan donanmasının yüzde 85’i Oruç Reis’in çalışmalarına karşı Ege’ye konuşlandırıldı.

ALMANYA ARAYA GİRDİ

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinin ardından Yunanistan, Türkiye ile çözümü masada konuşmak istedi. Bu süre zarfında Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşma yapabileceklerini söyleyerek Ege ve Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için Lahey’e gitmeyi teklif etti. Miçotakis, aynı gün Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Ardından yaptığı açıklama ile gerilimi tırmandırmak isteyen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın meşru olduğunu savunarak, “Doğu Akdeniz’de yeni bir realite yarattık” dedi.

MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Koruma görevine kararlılıkla devam ediyoruz
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MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Koruma görevine kararlılıkla devam ediyoruz

ANLAŞMA YOK HÜKMÜNDE

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ından Yunanistan’a tepki gecikmedi. Dışişleri, “Türkiye için yok hükmündedir” dediği anlaşmayı tanımadığını ilan etti. Ankara, çıkarlarını ‘sahada ve masada koruyacağını’ duyururken Deniz Kuvvetleri, Türkiye karşıtı cephenin girişimine tatbikat ilanıyla meydan okudu: Savaş gemileri 10-11 Ağustos’ta Antalya açıklarında Rodos ve Meis adaları arasında atışlı tatbikat gerçekleştirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi( SHOD) dairesi Antalya istasyonunundan yayınlanan Navtex ile Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler 10-23 Ağustos tarihleri arasında çalışmaları için görevlendirildi. Önceki gün yayınlanan Navtex ile Oruç Reis’in görev süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor
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Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

Tatbikat misillemesi

  • Yunanistan’ın gerginliği artıran tatbikat adımının ardından Türkiye de Girit’in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdenizde birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir” denildi. Ayrıca tatbikata ilişkin yeni bir Navtex yayınladı. Buna göre geçiş eğitimi bugün saat 05.00-11.00 saatleri arasında Girit’in güneyinde yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı şımarıklıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Navtex kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın yayınladığı Navtex mesajının yetkisiz ve şımarıkça olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Türkiye bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır" ifadelerini kullandı.
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