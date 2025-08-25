Osmaniye'de bin 17 konut 6 ayda tamamlandı: Söz verdiysek yaparız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Osmaniye Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi’nde, 108 bin metrekare alan üzerine 50 bloktan oluşan bin 17 deprem konutun 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak bu yıl mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Konutların yanı sıra 300 kişilik cami ve 10 ticarethanenin yapımında ise sona gelindi.

Bakan Kurum: Söz verdiysek, yaparız

Yaşamın başladığı Yaverpaşa Mahallesi’nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Söz verdiysek, yaparız” ifadelerini kullandı.

Bin 17 konut planlandığı tarihte tamamlandı

Görüntülerde yer alan TOKİ Uzmanı Tuğrul Cantürk, bin 17 konutun planlanan şekilde Aralık 2024’te tamamlandığını söyledi: TOKİ olarak sadece konut üretmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen alanları da projelerimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda bulunduğumuz alanda çocuk oyun alanları ve spor sahaları da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

"Kısa sürede 11 ilde bu kadar evi, sosyal alanı yapmak mucize"

Hak sahibi Selda Barış, yeni taşındıkları evlerinden çok memnun olduklarını belirterek, “Bakanımıza güvendiğimiz için bekliyorduk. Hiçbir zaman aksilik olmaz dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin” dedi. Hak sahibi Zeynep Kocaman ise ekiplerin gece gündüz çalışarak konutları teslim ettiklerini anlatarak şunları söyledi: ‘TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz’ dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Bir il, ilçe ya da bir köy olsa kısa sürede yapılır. Ama 11 il, ilçesi, köyü yapmak, bu kadar evi, sosyal alanları yapmak gerçekten çok mucize. İşçiler, gece gündüz çalıştı. Hepimiz görüyoruz, hala da yapıyorlar, çalışıyorlar. Emeklerine sağlık, gerçekten teşekkür ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamadık. Bir tek biz de değil, 11 il yaşadı. Devlet her zaman yanımızdaydı.

"6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değil"

Hak sahibi Halil Gök ise, “Buradan daha haberimiz yoktu. Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda buraların biteceğine, bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam. Sağlam yapıldığı için de korkmuyoruz” diye konuştu.

Hacer Gök ise evinin umduğundan daha güzel olduğunu anlattı:

"Hayalimdi. Yeni evime gidersem güzel güzel süslerim dedim. Kafamda tasarladım. Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Devletimiz yapmış. Bundan sonra da mutlu, güzel günlerimiz olacak."







