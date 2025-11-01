Yeni Şafak
Osmaniye’de ev yangını: Çıkış nedeni araştırılıyor

23:481/11/2025, Cumartesi
IHA
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir sitedeki binanın 2’nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Orhan Gök Mahallesi Ergenekon Sitesi’ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. M.O’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



#Osmaniye
#Yangın
#Apartman
