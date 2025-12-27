Yeni Şafak
Osmaniye'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

00:3327/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki diğer araçlara ve konutlara sıçramadan söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



