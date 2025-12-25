Yeni Şafak
Ev hayalini kabusa çeviren 'İlk Evim' operasyonunda 18 tutuklama

15:3125/12/2025, Perşembe
IHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye merkezli gerçekleştirilen "İlk Evim" kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18 kişi tutuklandı.

Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları kurdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları üzerinden kandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsayan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.


