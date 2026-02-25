Osmaniye’de tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü İl Müdürü Ercan Taner Öner’in katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve bakım süreçleri tamamlanan iki şahin doğal yaşam alanlarına bırakıldı.