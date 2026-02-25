Osmaniye’de tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

Osmaniye’de yaralı halde bulunarak koruma altına alınan 2 şahin, tedavi ve bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü İl Müdürü Ercan Taner Öner’in katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve bakım süreçleri tamamlanan iki şahin doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Şahinler, Çiftmazı Tabiat Parkı’nda Bölge Müdürü Alioğlu ve İl Müdürü Öner tarafından doğaya salındı. Kanat çırparak özgürlüğe yükselen şahinler, kısa sürede ormanlık alanda gözden kayboldu.