Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki dört kişi yaralandı

22:596/01/2026, Salı
AA
Araçta sıkışarak yaralanan dört kişi hastaneye sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan dört kişi hastaneye sevk edildi.

Osmaniye'de hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı otomobildeki dört kişi yaralandı.

Salim F. idaresindeki 80 AEG 796 plakalı otomobile, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden yük treni çarptı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



#Düziçi
#osmaniye
#tren kazası
