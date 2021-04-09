İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile bir beldenin ismi daha değiştirildi

İçişleri Bakanlığının aldığı karar resmi gazetede de yayınlandı.
Alınan kararda “Osmaniye ili Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı Türkmen olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10’uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür” denildi.
İçişleri Bakanlığının aldığı karar resmi gazetede de yayınlandı.
Alınan kararda “Osmaniye ili Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı Türkmen olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10’uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür” denildi.
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