Gündem İçişleri Bakanlığının kararı ile bir beldenin ismi daha değiştirildi
OSMANİYE

Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile bir beldenin ismi daha değiştirildi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin ismi İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile “Türkmen” olarak değiştirildi.

Haber Merkezi İHA
Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi
Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi

İçişleri Bakanlığının aldığı karar resmi gazetede de yayınlandı.

Alınan kararda “Osmaniye ili Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı Türkmen olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10’uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür” denildi.

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