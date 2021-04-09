Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile bir beldenin ismi daha değiştirildi Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin ismi İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile “Türkmen” olarak değiştirildi.

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 07:22 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 07:26 İHA