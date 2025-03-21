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Osmanlı ve Roma dönemlerine ait: Uşak'ta ele geçirildi

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait: Uşak'ta ele geçirildi

11:4021/03/2025, Cuma
IHA
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232 adet sikke bulundu.
232 adet sikke bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 232 adet sikke ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, Banaz ilçesinde ikamet eden R.G.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.


Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen R.G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232 adet Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi objeler Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.



#Uşak
#Osmanlı
#Roma
#sikke

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