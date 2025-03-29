Osmanlı'dan kalma gelenek: 'Zimem defteri' ile Kars'ta ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediler

Daha sonra hayırsever iş insanlarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatan SYDV ekipleri, iş yerlerinin camına da "Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar Valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir, hayırlı Ramazanlar" notunu astı.

Vali Ziya Polat gazetecilere, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla hem sahur hem de iftarda birlikte olduklarını söyledi.

Ramazan ayında da yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini anlatan Polat, "Kars'ta Ramazan ayının bereketini, yardımlaşmasını, dayanışma duygularını sonuna kadar yaşadık. Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Osmanlı geleneği zimem defteri uygulamasını başlamıştık, bu sene de devam ettirdik, 17 bakkalımızda 400 bine yakın borcu hayırseverlerimizin katkısıyla kapattık. Zimem geleneği bizim öz geleneklerimizden bir tanesi. Borcun kimin olduğunu bilmiyoruz, borçlu da ödeyenin kim olduğunu bilmiyor." dedi.