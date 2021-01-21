Gündem ÖSYM KPSS branş sıralamalarını güncellendiğini açıkladı
EĞİTİM

ÖSYM KPSS branş sıralamalarını güncellendiğini açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır" dedi.

  • ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda ise, 2020 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığı kaydedildi. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

DHA

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ADAYLARIN EĞİTİM BİLGİLERİ BAZ ALINARAK HAZIRLANDI

Açıklamada branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olduğu hatırlatıldı.

  • Adayların görüntüledikleri sayfanın belge niteliği taşımadığı, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
  • "Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

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