ÖSYM, yılın ilk sınavını yarın e-YDS ile yapacak

11:5823/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1) yarın uygulanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 e-Sınav Salonu'nda düzenlenecek.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.


"5 bin 277 aday başvurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da 2026'nın ilk sınavı olan e-YDS 2026/1'e 5 bin 277 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2026 Sınav Takviminde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 tane Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."



