Gündem Otel odasında ölü bulunmuştu Katil zanlısını annesi ihbar etti
KOCAELİ

Otel odasında ölü bulunmuştu: Katil zanlısını annesi ihbar etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, otel görevlileri tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Başına sert bir darbe aldığı tespit edilen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan kadının katil zanlısını annesi ihbar etti.

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Haber Merkezi İHA
Otel odasında ölü bulunmuştu: Katil zanlısını annesi ihbar etti
Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Lola Ibatova isimli yabancı uyruklu kadın otele geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA SERT BİR CİSİM İLE VURULDU

Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü. Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı.

İHA

Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ANNESİ İHBAR ETTİ

Öte yandan polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınla birlikte otele gelen zanlının annesinden ihbar aldı. Polisi arayan kadın telefonda oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Uykudayken hayatlarının şokunu yaşadılar: Şiddetli yağış sonrası iki evin üzerine devrildi
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Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi.
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Bitişik haldeki iki müstakil evlerde oturan Bayram Avcılar (33) ve annesi Yasemin Avcılar (52), sabah büyük bir gürültüyle uyanıp, hayatlarının şokunu yaşadı.
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Anne ve oğlu, korkuyla dışarı çıktıklarında bahçelerindeki 40 yaşındaki ağacın yağmurlu havanın etkisiyle evlerinin üzerine devrildiğini ve evlerinde hasar meydana geldiğini gördü.
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi ekibi hasar tespit çalışması yaptı.
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Olayda, Bayram Avcılar'ın bahçede beslediği Karamel isimli 5 aylık rottweiler cinsi köpeğin kulübesi de ağacın altında kaldı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Karamel bir süre ağacın altında mahsur kalan dıktan sonra bulunduğu yerden çıkartılarak, komşusunun bahçesine götürüldü.
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Olay sırasında büyük bir gürültüye uyandığını belirten Bayram Avcılar, \"Kamyon ile otobüsün birbirine girdiğini sandım. Pat-küt sesler geldi. Ama uyandığımda şoktaydım. Eşim ve çocuklarım ağlıyordu. 4 kişi kalıyorum bu evde. Arka tarafta da annemin evi var. Annem, eniştem, kız kardeşim hep birlikte yaşıyor. Onlarda 8 kişi varlar. Köpeğim bahçeydi, onu zor çıkardık. Eşyalarım hep gitti. Yetkililerden şikayetçiyim. Bu ağacı kesin dedim, kesmediler. Daha önceden da büyük dal parçaları evin üzerine düşüyordu. Söyledim kaç defa, 'tamam' dediler ama kulak arkası ettiler\" dedi.
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Muhtarı ve belediye görevlilerini ağaç konusunda daha önce uyardığını aktaran Yasemin Avcılar da, \"Bu ağacın üstümüze yıkılacağını, çocuklarımın zarar göreceğini söyledim. Ama dinlemediler. Kime söylediysem 'biz kesemeyiz' dediler. Muhtar da zaten ilgilenmedi. Uyuyordum, çocuk yanımdaydı. Ayağı üzerime geldi, ayağını çekim dedim. O an sanki 10 tane TIR, bizim evin içine girdi. Çoluk çocuk hepimiz şoke olduk. Bir ay yataktan kalkamadım\" diyerek yaşadıklarını anlattı.
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Her iki evde yaşayan ve korkudan komşularında bekleyen 12 ikişi, yetkililerin ağacı kaldırıp, kendilerine yardım etmelerini istiyor.
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Uykudayken hayatlarının şokunu yaşadılar: Şiddetli yağış sonrası iki evin üzerine devrildi
Adana'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 40 yıllık 15 metre boyunda olan kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Her iki evde yaşayan vatandaşlar korku içerisinde uyanıp evlerini terk etti.Düşmenin şiddetiyle evlerin çatısında ve içerisinde maddi hasar oluştu.

Kar sevinci facia ile sonlanıyordu: 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinin Boğazova bölgesinde meydana geldi.
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Feyyaz Yılmaz, eşi Duygu ile birlikte 1200 rakımdaki Boğazova bölgesine giderek kar sevinci yaşadılar.
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Alkol de alan Yılmaz, tuvaletini yapmak için yol kenarına gitti. O sırada yerin kar nedeniyle kayganlaştığı zeminde ayağı kayan Yılmaz, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
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Eşinin düştüğünü gören kadın, 112’ye haber verdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı, 112 Acil Servis Ambulansı ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yaralı gence arazinin uçurum olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu donmak üzereyken ulaştılar. Ayağa kalkmaya zorlanan yaralı genç, sedyeye bağlandı ve yoğun çalışma sonucu yukarıya çıkarıldı.
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Kurtarılan genç, \"Allah sizden razı olsun beni karıma kavuşturdunuz\" diyerek ekiplere teşekkür etti.<br>Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kar sevinci facia ile sonlanıyordu: 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar sevinci yaşamak için eşiyle birlikte Boğazova bölgesine çıkan Feyyaz Yılmaz(37), 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı genç, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.


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