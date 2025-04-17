Otobüsler duracak

İBB’den aylardır ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine gelen halk otobüsü esnafı, 4’üncü kez eyleme gidiyor. 3 bin 41 araçla her gün 800 bin kilometre yol yapıp 2 milyona yakın yolcu taşıdıklarını anlatan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık, “İBB’den hak edişlerimizi zamanında ve yeteri kadar alamıyoruz. 5 milyar liradan fazla alacağımız oluştu. Biz küçük esnafız, böyle bir rakamı kaldırmamız mümkün değil” dedi. Saraçhane'de bugün yapılacak eylemden sonra otobüslerin