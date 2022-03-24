Otomobil dolandırıcılarına suçüstü: Kilometreden bir sıfır atın

Ankara’da tefecilik ve otomobil dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapan bir çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda çetenin tefeciliğin yanı sıra yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürüp sattığı ortaya çıktı.
Çete üyelerinin taksi çıkması bir aracın kilometresinin düşürülmesiyle ilgili yaşadığı anlaşmazlık, polisin dinlemesine takıldı. 780 bin kilometredeki aracı satın alan çete, kilometrenin kaça düşürülmesi konusunda anlaşmazlık yaşadı. Kimi “40 bin kilometre yapalım” derken, kimi de “Bu rakam çok az? 100 bin yapalım” diye karşı çıktı. Tartışmaya son noktayı çete lideri koydu. H.İ. “rakamdan bir sıfır silerek kilometrenin 78 bine indirilmesi” talimatı verdi. Yapılan baskında H.İ. dahil 35 kişi yakalandı. 450 kişiyi dolandıran çetenin 13 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi. Dolandırıcıların tezgahı şöyle işliyor: 1000 LİRAYA DÜŞÜRDÜ
Suç örgütü 13 paravan şirket kurdu. Bu şirketler, yakalansa da ceza almayacağı düşünülen 60 yaş üstü kişilerin üstüne yapıldı. Araç alım-satım sitelerindeki yüksek kilometreli araçlar tespit edilip alındı. Örgütle birlikte hareket eden oto elektrik ustaları, 1000 lira karşılığında kilometreyi düşürdü. Aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemeleri onarıldı.
Örgütün bu işlem için şifreli konuştuğu, kilometreyi düşüren ustadan “beyinci” diye söz ettiği belirlendi. Satışa hazır araçların plakalarını değiştiren çete, her araç için tek kullanımlık GSM hattı çıkarttı. Araçları ilan sitelerinde sahte hesaplarla satışa koyan çete, satıştan sonra da hatları imha etti. Çetenin, dolandırıldığını anlayıp parasını geri isteyen vatandaşlara “Burası ağlama duvarı mı?” cevabını verdiği öğrenildi.
Aynı araçla iki kez dolandırmış Dolandırıcılardan araç alan bir vatandaş, yaptırdığı kontrolde satın aldığı aracın kilometresiyle oynandığını fark etti. Bunun üzerine kilometresini eski haline getiren vatandaş, aracı internet sitesinde satışa çıkarttı. İlanda sattıkları aracı fark eden dolandırıcılar, müşteri gibi o kişiyle irtibata geçip arabayı satın aldı. Oto tamircisinin yolunu tutan dolandırıcılar, tekrar aracın kilometresini düşürüp başka birine sattı.
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İkinci el araba piyasasında vatandaşların başı dolandırıcılarla dertte. Araba almak isteyenler hem artan fiyatlardan hem kilometre düşürme dolandırıcılığından şikâyetçi. Kimileri otomobillerinin değerini artırmak için sayaçlarıyla oynuyor. Fark etmek çok güç.<br><br>
Dünyada tedarik zinciri pandemiyle birlikte zirve yaptı. Bu durum, birçok üründe olduğu gibi otomotivde de çip kriziyle birleşince, aylarca süren sıfır araç sıralarını gündeme getirdi. Sıfır araçtaki problem ise ikinci el piyasasında dengeleri bozdu.
Birçok galerici sıfırdan yüksek fiyatla ikinci el otomobil satmaya başladı. Talep yüksek olunca da dolandırıcılara gün doğdu. Dolandırıcıların bugünlerde en fazla kullandığı yöntem ise 'kilometre düşürme' olarak öne çıktı.
\"Araç temiz\" demek için başvurulan yöntemlerden biri olan bu sahtecilik, ekspertiz yaptırmayan tüketicinin canını yakıyor. Kilometresiyle oynanmış aracı satın alan tüketici, aracını muayeneden geçiremezken, bu ağır kusur sebebiyle satışta da problem yaşıyor.
Uzmanlar, ikinci el araç almak isteyenlerin mutlaka TSE 13805 yetki belgesi olan ekspertiz kuruluşlarına, beğendikleri aracın kontrol ettirilmesini öneriyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Otomobillerin kilometreleriyle oynanması zaman zaman davalara konu oluyor. Yargıtay 2018'de bu işin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi ve satıcıyı sorumlu tuttu.<br><br>
Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, bir aracın kilometresiyle oynandığını kullanıcının anlamasının imkânsız olduğunu belirterek \"Maalesef ülkemizde satılan ikinci el araçların yüzde 0,4'ü, yani binde 4'ü kilometresi oynanarak satılıyor\" ifadesini kullandı.
Kullanıcıların ikinci el araç almadan önce ekspertiz şirketine götürülmesini tavsiye eden Özkök \"Dolandırıcılar, kilometresi düşük modeli daha iyi fiyatla satabileceği için bu oyuna başvuruyor. Ancak söz konusu aracın muayenesi sırasında, son muayenedeki kilometreden daha düşük çıkabildiğini de görüyoruz.
Bu durumdaki araç muayeneden geçemeyeceği için dolandırıcılar, son muayeneye yakın seviyeye düşürüyor. Kilometre ile oynanıp oynanmadığını da ancak TSE 13805 belgeli kuruluşlara ekspertiz yaptırarak anlayabilirsiniz. Ayrıca bu kuruluşlarda kaporta, boya, değişen parça, lastik ömrü gibi bilgiler de elde edilebilir\" dedi. Son çıkan kanun, bu ekspertiz şirketlerinin rapor verdiği araca bir anlamda kefil olma zorunluluğu getirmişti.
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: İkinci el otomobil satışlarında büyük oyun
Döviz kurundaki artış yerini düşüşe bıraksa da ikinci el araçta tedarik sorunu devam ediyor. Araba almak isteyen vatandaşlar bir yandan yüksek fiyatlarla diğer yandan da dolandırıcılarla mücadele etmek zorunda kalıyor. En çok karşılaşılan ise kilometre düşürme oyunu oldu.
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İstanbul’da alıcıyı uyarmadan kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen Deniz Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Aydın’ın ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ağustos 2020’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müşteki Burcu S.’nin şikayet dilekçesine yer verilerek sanık Deniz Aydın’dan 2011 model bir aracı 136 bin TL karşılığında aldığı belirtildi. İddianamede sanık Aydın’ın aracı satarken Burcu S.’ye araçta hiçbir sorun bulunmadığını söylediği de aktarıldı.
Müştekinin aracı satacağı sırada yaptığı araştırma sonucu, aracın daha önceden kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiği iddianamede belirtildi.
Sanık Deniz Aydın başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde bir alım satım sitesinde gördüğü ilan üzerine aracı satın aldığını ve ardından müşteki Burcu S.’ye sattığını belirterek “Müştekiler gerek iş yerine gelerek gerek de arayarak aracı iade etmek istediklerini, kilometre değişikliğinden dolayı midelerinin bulandığı ve huzursuz hissettiklerini söyledi. Ben de itiraz etmedim. Görüşmeyi yaptığımızda bana ‘biz bu aracı ev ile takas yapmak istedik ancak kilometre durumu sorun oldu’ dediler. Bu müşkül durumun müsebbibi olarak tutulmam söz konusu dahi değil. Şahısları bu iade işlemi ile de memnun edemedim. Araca yaptıklarını söyledikleri 5 bin TL’lik harcamayı geri istediler. Bunun üzerine aramızdaki anlaşma akti bozuldu. Süreç boyunca gösterdiğim iyi niyetin suiistimal edilmesine izin vermek istemedim. İsnat edilen suçlamaların tamamını reddediyorum” dedi.
İddianamede sanığın dosyaya sunduğu sözleşmede aracın plaka, marka, model, motor ve şase numarası bilgilerinin bulunduğu, yapılan vade başlığı altında \"Not: Aracımızda kaza, darbe, boya yok, araçta hasar kaydı yok, aracın önceki sahipleri yeni motor yaptırdıkları için aracın kilometresini düşürmüşler. Aracın 148.500 - orijinal kilometre değil- alıcıya annesiyle beraber yazılı ve sözlü olarak söylendi\" ibarelerinin yazılı olduğu belirtildi.
Müşteki Burcu S.’nin ise şikayete konu aracı Deniz Aydın isimli şahıstan satın aldığı esnada kilometresinin 145.000’de olduğunu söyleyerek “Kesinlikle kilometresinin daha önce düşürülmüş olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Araçta herhangi bir kaza ve hasar kaydı da bulunmadığını söyledi. Buna güvenerek aracı 136 bin TL karşılığında satın aldım. Araçta herhangi bir hasar kaydı yoktu ancak uzun süre bakımsız kalması nedeniyle bir kısım arızalar meydana geldi. Bunların bakımı için 7 bin TL masraf yaptım. Yaklaşık 6 ay sonra aracı satmaya çalıştığımda satın almadan önce araçta kilometre değişikliği yapıldığını öğrendiğim. Bu durumu Deniz Aydın’a da söyledim. Kendisi bu durumu bilmediğini aracı daha önce satan şahıslar tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Satış esnasında kilometre düşüklüğü bilgisini vermedi. Sözleşme yaptığımızı hatırlıyorum ama bu sözleşmede sadece aracın ruhsat bilgileri vardı. Kilometre ve aracın kaza durumu ile ilgili bilgi kesinlikle yoktu. Bu kısımların sonradan doldurulmuş olduğunu düşünüyorum. Araçtaki kilometre değişikliğini öğrendikten sonra Deniz Aydın’dan aracı geri alıp ödediği bedelin iadesini istedim. Ancak kendisi oyalamaktan başka bir şey yapmadı. Araç hala bende. Kilometresi düşürülmüş aracı bu özelliğini gizleyerek değerinin üzerinde satın almama neden olan Deniz Aydın hakkında şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.
Muayene raporları incelendiğinde aracın önceki sahipleri tarafından yaptırılan muayene işlemlerinde 145 bin 271 kilometrede olduğu da iddianamede aktarıldı.
Aracın eski sahibi Belma A. ise iddianamede yer verilen ifadesinde aracı 70 bin TL’ye satın aldığı sırada kilometresinin 140 bin olduğunu söyleyerek “Aracı aldıktan 5-6 ay sonra satacağım esnada kilometresinde oynama yapılmış olduğunu öğrendim. Bunun üzerine aracın satış ilanına kilometresinin 300 binde olduğunu, göstergede ise 140 bin kilometre yazılı olduğunu belirttim. Deniz Aydın isimli şahsa bu haliyle aracı sattım. Deniz Aydın aracı satın alırken kilometresinin düşürülmüş olduğunu biliyordu. Bunu sözleşmenin arkasına yazdım. Ancak bir suretini bulamadım” dedi.
İddianamede sanığın daha önce kilometre değişikliği yapılmış aracı bu özelliğini bilerek satın alıp kısa süre sonra araçtaki kilometre düşümü bilgisini gizleyerek müştekiye satıp haksız menfaat temin ettiği açıklandı.
İddianamede sanık Deniz Aydın’ın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklanarak ‘dolandırıcılık’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aydın’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.
Uzmanlar ikinci el alacak vatandaşlara karşı uyarılarda bulundu. <br>Kilometresi düşürülmüş araç nasıl anlaşılır?<br><br>Aracın bakım kayıtlarını incelenmelidir.<br>Araç plaka numarası ve motor şasi numarası 5664’e SMS atılarak Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi sorgulaması yapılmalıdır.<br>Araç muayene kayıtları incelenmelidir.<br>Aracın sigorta şirketindeki kayıtlı bilgileri incelenmelidir.<br>Araç donanım yıpranmasının, bahsedilen kilometreye uygun olup olmadığına bakılmalıdır.<br>Aracın anlık güç ölçüm sonuçları değerlendirilmelidir.<br>Aracın yağ tüketimi incelenmelidir.<br>Aracın lastik değişiminin nedenleri değerlendirilmelidir.<br>Kilometresi düşürülmüş aracı anlamak için bu yöntemlerden bazılarını ya da hepsini birden uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler, genel olarak aracın durumu ile iddia edilen kilometrenin araca verdiği zararın kıyaslamasını yapar. Düşük kilometredeki bir aracın yıpranma payı az çok bellidir.
İkinci el otomobil satın alırken dikkat etmeniz gerekenler:<br><br>Aracı ilk sahibinden almaya çalışın.<br>İkinci el otomobil sahibinin tanıdığınız, güvendiğiniz biri olmasına ya da böyle bir insanın tanıdığı olmasına dikkat edin.<br>Piyasa fiyatının altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.<br>Acil satılık ve benzeri cezbedici ilanlara karşı dikkatli olun.<br>Araç donanımında yapılan en ufak değişikliğin bile gerçek nedenini öğrenin.<br>Satın alacağınız otomobilin daha önce ticari araç, şirket aracı, kiralık araç, kamu aracı olarak kullanılmadığından emin olun.<br>Yapılan şikayetler sonucu görülmüştür ki ülkemizde satılan 5 yaşından büyük ve 150 bin kilometrenin altındaki araçların %40’ı, kilometresi düşürülmüş araçlardır. Oldukça basit ve karlı bir işlem olduğu için araç kilometresi düşürülmesi en sık başvurulan dolandırıcılık yöntemlerinden biridir.
İkinci el otomobilde büyük oyun: Kilometresi düşürülmüş araçlara dikkat
İstanbul'da alıcıyı uyarmadan kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen Deniz Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Aydın'ın 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bu olayın yaşanması üzerine uzmanlar kinci el araç satın alacaklara uyarılarda bulundu.