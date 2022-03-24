Otomobil dolandırıcılarına suçüstü: Kilometreden bir sıfır atın

Müşteki Burcu S.’nin ise şikayete konu aracı Deniz Aydın isimli şahıstan satın aldığı esnada kilometresinin 145.000’de olduğunu söyleyerek “Kesinlikle kilometresinin daha önce düşürülmüş olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Araçta herhangi bir kaza ve hasar kaydı da bulunmadığını söyledi. Buna güvenerek aracı 136 bin TL karşılığında satın aldım. Araçta herhangi bir hasar kaydı yoktu ancak uzun süre bakımsız kalması nedeniyle bir kısım arızalar meydana geldi. Bunların bakımı için 7 bin TL masraf yaptım. Yaklaşık 6 ay sonra aracı satmaya çalıştığımda satın almadan önce araçta kilometre değişikliği yapıldığını öğrendiğim. Bu durumu Deniz Aydın’a da söyledim. Kendisi bu durumu bilmediğini aracı daha önce satan şahıslar tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Satış esnasında kilometre düşüklüğü bilgisini vermedi. Sözleşme yaptığımızı hatırlıyorum ama bu sözleşmede sadece aracın ruhsat bilgileri vardı. Kilometre ve aracın kaza durumu ile ilgili bilgi kesinlikle yoktu. Bu kısımların sonradan doldurulmuş olduğunu düşünüyorum. Araçtaki kilometre değişikliğini öğrendikten sonra Deniz Aydın’dan aracı geri alıp ödediği bedelin iadesini istedim. Ancak kendisi oyalamaktan başka bir şey yapmadı. Araç hala bende. Kilometresi düşürülmüş aracı bu özelliğini gizleyerek değerinin üzerinde satın almama neden olan Deniz Aydın hakkında şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.