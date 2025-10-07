Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü ve eşi hayatını kaybetti

18:367/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kaza sonrası araç hurdaya döndü.
Kaza sonrası araç hurdaya döndü.

Kütahya'da bir otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü kaldırıldığı hastanede, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Durali Dur (67) yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki sürücünün eşi Dudu Dur'un (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emet Belediyesi İtfaiyesi ekibince sıkıştığı otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


#Kütahya
#Tavşanlı
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıta indirim hazırlığı: Benzin ve Motorinde fiyatlar düşüyor mu? 8 Ekim’de akaryakıta indirim geliyor mu? İşte güncel fiyatlar