İşçi servisi otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı: 3 yaralı

İşçi servisi otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı: 3 yaralı

4/10/2025, Cumartesi
DHA
Servis şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Servis şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı zincirleme kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Gar Kavşağı yakınında meydana geldi. M.K.’nin kullandığı 43 S 0136 plakalı işçi servis otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazaya 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 TIR da karıştı. Otomobildeki 2 çocuk ve sürücünün yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi bölgede yapılan yaralılar, kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu Afyonkarahisar kara yolunda trafik akışı, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası normale döndü. Servis şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



