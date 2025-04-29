Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'daki kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey ilçesi kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Koç yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan Umut Koç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.