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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

12:5029/04/2025, Salı
DHA
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Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Umut Koç (28), hayatını kaybetti.

Bursa'daki kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey ilçesi kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Koç yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan Umut Koç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı



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