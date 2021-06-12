Otomobile, motosiklete ve ağaca çarptı: Cadde savaş alanına döndü Sultangazi'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

Haber Merkezi 12 Haziran 2021, 10:06 Son Güncelleme: 12 Haziran 2021, 10:16 DHA