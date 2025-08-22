Otomobili ateşe verdiler: Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, bir otomobil de ateşe verildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.
Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.T. (24) ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.