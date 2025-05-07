Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralılar var

Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan R.P., M.A. ve N.B. ile otomobilde bulunan S.T. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.