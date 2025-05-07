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Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralılar var

Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralılar var

19:497/05/2025, Çarşamba
DHA
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Yedi kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yedi kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yedi kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karlıova ilçesi, Bingöl- Erzurum karayolu üzerinde bulunan mezarlık mevkisinde meydana geldi. Ş.T. yönetimindeki 34 ZN 4770 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki 12 AU 924 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan R.P., M.A. ve N.B. ile otomobilde bulunan S.T. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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