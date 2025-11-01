Yeni Şafak
Otoyolda alkollü içecek yüklü TIR alev aldı: Büyüyen yangını itfaiye söndürdü

13:101/11/2025, Cumartesi
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda ilerlerken dorsesi alev alan alkollü içecek yüklü TIR, büyüyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkisinde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, alkollü içecek yüklü TIR'ın dorsesi, seyir sırasında yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki refüje çıkarttı. Alevler kısa sürede dorseyi sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.






#bolu
#otoyol
#yangın
