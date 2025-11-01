Otoyolda alkollü içecek yüklü TIR alev aldı: Büyüyen yangını itfaiye söndürdü

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkisinde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, alkollü içecek yüklü TIR'ın dorsesi, seyir sırasında yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki refüje çıkarttı. Alevler kısa sürede dorseyi sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.