Öyle bir nesil gelecek

GÖKHAN ÖZTURAN





15 Temmuz’un yıldönümü... Ne karanlık, ne kuralsız bir geceydi o.

Çevreyollarında ters istikametten gelen araçlar mı dersiniz, kafanızın üstünde alçak uçuş yapan savaş jetleri, helikopterler mi!..

Hayat durmuştu.

Ve sabah yeniden başladı...

***

“Altın nesil”miş, katil nesil!..

O kanı bozuk alçaklar, ülkeyi bir anda ama bir anda savaş alanına çevirdi...

Yolları köprüleri kapatıp havadan bu millete kurşunlar, bombalar yağdırdı...

Şehitlik herkese nasip olmuyor... Gazilik de öyle...

Ne şerefli bir madalya ki o;

Gazilerimiz, madalyalarını bedenlerinde, bir şarapnel parçası ya da çıkarılamayan bir kurşunla taşıyor...

Bir millet vuruldu o gece...

Bu millet uyandı...

Birliğin, bütünlüğün gücüne vardı.

Darbeymiş!

İhanet, vatanına aşık, elinde bayrağından başka bir şeyi olmayan bu millete tosladı...

İzliyor musunuz hiç o geceye ait görüntüleri...

Tekrar tekrar izliyorum hepsini, ilk günkü hislerle!

Dillerde tekbir, ellerde bayrak:

Allahuekber, Allahuekber!

Ötesi yok...

Ve şehadet...





HAKLARINIZI HELAL EDİN BİZ BURADA KALDIK

Şehitlerimiz...

Rabbimin huzurunda şimdi hepsi, bizse hiçbirine haklarını ödeyemeyiz...

Haklarınızı helal edin bize!

Burada kaldık.

Onlar bize bir vatan bıraktı...

Onlar bize bu toprakları emanet etti...

Hainlerin işgaline izin vermedi.

Göğsünü siper etti, namusunu çiğnetmedi...

Tiyatroymus... Öyle dediler...

Alçakça, kahpece... İnanmadılar!

Onlar bir an düşünmeden mermilerin üstüne yürüdü de arkalarından böyle denileceğini hiç düşünmedi..

Onlar bize bir vatan bıraktı...

Onlar bize bu toprakları bıraktı...

Hainlerin işgaline izin vermedi.

Göğsünü siper etti, namusunu çiğnetmedi...





SOĞUMUYOR İÇİM GEÇER Mİ O ACI?

Hiç düşünüyor musunuz o gece can verenlerden geriye kalanları...

Ailelerini, eşlerini, yavrularını...

Hiç düşünüyor musunuz, geçer mi o acı?

Her gün aynı, her gün karanlık, her yeni gün aynı duygu, hüzün ve yas dolu...

Yüzyılın ihanetini, vahşeti, o alçaklığı unutursak kalbimiz kurusun.

Unutturmayacağız da!

Bize böylesi acıları yaşatanların kahroluşunu dünya gözüyle göster Ya Rabbi!

Bu millete, bu vatana aynı acıları bir daha yaşatma!..

Soğumuyor içim.

Düşündükçe nefretim, kinim katlanıyor...

Soğumuyor içim.

Ruhunu “1 dolara satan alçaklar” geldikçe aklıma, deliriyorum.

Kapanmaz bu yara; kapanmıyor, acıyor!

Her yıl Temmuz’da içim daralıyor.

Bir hüzün kaplıyor, nefes alamıyorum.

Boğazım düğümleniyor.

Soğumuyor içim, kinim katlanıyor.

Geçmiyor!





HER TEMMUZ, BOĞAZI DÜĞÜMLENECEK BİR NESİL...

İstisnasız hepimizin vazifesi; unutturmamak.

Çocuklarımıza anlatacağız.

O yıl doğanlar 8 yaşında.

Peki ne biliyorlar 15 Temmuz’a dair?

Ne anlattık onlara?

İzleteceğiz, görecek hepsi, bilecek bu alçaklığı!

İhaneti, bunun ne demek olduğunu bilecek...

“15 Temmuz” denildiğinde, gözleri dolacak bir nesil gelecek!..

Ya olacak, ya olacak!

* Vatan haini Semih Terzi’yi alnından vuran Ömer Halisdemir’i,

* Üç evladını evde bırakıp Çengelköy Karakolu’nu savunmaya giden, orada da toprağa düşen Halil Kantarcı’yı,

* Bu ülkede 30 yıl kimliksiz yaşayan haymatlos Mustafa Cambaz’ı,

* Canı, bir tanesi oğlu Abdullah Tayyip’le köprüde en ön safta mermilere göğsünü siper eden Erol Olçok’u,

* Süt kuzusu oğlunu eşine emanet edip Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’ne göreve, vatanı savunmaya koşan Demet Sezen’i,

Tanıyacak!

Öyle bir nesil hayal ediyorum;

“Şehit” denildiğinde duracak,

Temmuz ayı geldiğinde boğazı düğümlenecek,

“15” denildiğinde “Temmuz” diyecek,

15 Temmuz’u işittiğinde gözleri dolacak!

Çok mu şey istiyorum?