Öyle bir nesil gelecek

Onlar bir an düşünmeden mermilerin üstüne yürüdü de arkalarından böyle denileceğini hiç düşünmedi..

Hiç düşünüyor musunuz o gece can verenlerden geriye kalanları...

Her gün aynı, her gün karanlık, her yeni gün aynı duygu, hüzün ve yas dolu...