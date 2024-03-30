Oyum Cumhur İttifakı’na: Sandığa ambulansla gideceğim

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, Milli Görüşçülere oylarını Cumhur İttifakı'na vermeleri çağrısında bulundu. Aydın yaptığı yazılı açıklamada pazar günü yapılacak seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı. Rahatsızlığından dolayı hastanede olduğunu belirten Aydın, "Ambulansla gidip oyumu Sayın Altınok’a atacağım inşallah” dedi. Aydın, bunun gerekçesini “Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız biz şunu öğretti. 'İslam’da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir , atom bombası gücündedir" diye anlattı.