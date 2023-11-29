Oyun içinde oyun

Ekrem İmamoğlu.
CHP’de Eylül 2024’e ötelenen tüzük kurultayı beraberinde olağanüstü kurultay tartışmalarını da alevlendirdi. CHP’nin kasım sonunda yapılması planlanan ardından mayıs ayına öteleneceği duyurulan tüzük kurultayı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da yönlendirmesi ile 6-9 Eylül 2024’e kaydırıldı. Tüzük kurultayı için sürenin uzun tutulması dikkat çekti. Genel Başkan Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin süreyi uzun tutarak, olağanüstü kurultayı da sürece eklemlemek istediği iddia edildi.
KURULTAYA HAZIRLIK
Tüzük kurultayı için kararlaştırılan tarih CHP çevrelerinde olağanüstü kurultaya hazırlık olarak okundu.