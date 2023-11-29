Oyun içinde oyun

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04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:44 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

CHP’de Eylül 2024’e ötelenen tüzük kurultayı beraberinde olağanüstü kurultay tartışmalarını da alevlendirdi. CHP’nin kasım sonunda yapılması planlanan ardından mayıs ayına öteleneceği duyurulan tüzük kurultayı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da yönlendirmesi ile 6-9 Eylül 2024’e kaydırıldı. Tüzük kurultayı için sürenin uzun tutulması dikkat çekti. Genel Başkan Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin süreyi uzun tutarak, olağanüstü kurultayı da sürece eklemlemek istediği iddia edildi.

KURULTAYA HAZIRLIK

Tüzük kurultayı için kararlaştırılan tarih CHP çevrelerinde olağanüstü kurultaya hazırlık olarak okundu.



#CHP
#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu
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